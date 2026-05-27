誰でも楽しめる子どもたちの遊び場が完成しました。金沢市の子ども向け屋内施設「あめるんパーク」の側に、新たな遊具広場が完成し、27日に記念のセレモニーが行われました。金沢城北市民運動公園内で子ども向け屋内施設「あめるんパーク」の隣に、新たに整備された遊具広場。そのコンセプトは「誰もが楽しめる居心地の良い遊び場」です。障害の有無にかかわらず一緒に楽しむことができるトランポリンやブランコ