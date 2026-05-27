BTSの公演を前に広がる釜山（プサン）の宿泊費“ぼったくり”騒動に、ついに大統領まで苦言を呈した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は5月27日、釜山BEXCOでユネスコ世界遺産委員会の開催準備状況について報告を受けるなかで、BTS公演に関連した宿泊料金の高騰問題に言及した。【注目】ホテル料金“ぼったくり”、BTSメンバーが苦言李大統領は「釜山が今回、BTS公演に関連した、いわゆる“宿泊費ぼったくり”のためにイメージがか