CORTISが、今年カムバックしたボーイズグループの中で初めてMelon週間チャート1位を獲得する快挙を達成した。CORTISの2ndミニアルバムのタイトル曲『REDRED』は、最新Melon週間チャート（集計期間：5月18日〜24日）で1位を記録した。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすこれは今年リリースされたボーイズグループ楽曲の中で初の記録であり、単なるストリーミング回数ではなく、実際のリスナー数を基準とするチャートで首