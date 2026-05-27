山陽学園高校3年／藤田初風 選手 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回は、父とともに競輪選手を目指す女子高校生を紹介します。 （山陽学園高校3年／藤田初風 選手）「お父さんがいなかったらこの道も進んでいない」 （藤田選手の父・師匠／藤田昌宏さん）「自分が面倒見て強くさせてやりたい」 ガールズケイリンの、トップを目指して…… （藤田初風 選手）「今のトップの選手を