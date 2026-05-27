【一番くじ Fate/Grand Order（仮）】 10月31日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」を10月31日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品はスマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」をモチーフとしたキャラクターくじ。ラインナップには一番くじのフィギュアブランド「Gra