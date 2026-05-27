全国的にも珍しい国産のライチが高知県安芸市の農園で大きな実をつけていて、これから収穫期を迎えます。真っ赤な皮をむくと、白くみずみずしい果肉がー。高知県安芸市にある岡宗農園では、約40アールのハウスで約600本のライチを育てています。2026年の収穫は6月に入ってから本格的に始まるということですが、園主の岡宗俊介さんはすでに収穫期を迎えた実を1つ1つ手に取って出来具合を確認していました。■井上アナウ