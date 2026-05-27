土佐くろしお鉄道は5月27日、高知市で取締役会を開き、2025年度の営業状況を報告しました。中村・宿毛線とごめん・なはり線の運輸収入や営業外の収入も含めた全体の収入は8億1160万円あまりで、2024年度と比べて103.3％とプラスになりました。通学の定期利用が堅調なことやインバウンドをはじめとする観光利用に加え、2024年夏に起きた南海トラフ地震臨時情報での運行制限からの反動による、8月の利用客の増加が大きな要因となって