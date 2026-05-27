5月27日、高知県四万十市役所で山下市長などが出席して、ツタヤなどの運営企業で神奈川県のカルチュア・コンビニエンス・クラブ＝CCCとまちづくりを進めるための連携協定を結びました。今回の協定締結はCCCの呼びかけで実現したもので、協定の内容はデジタルを融合した産業と暮らしの拠点整備や交流人口を増やすイベントの開催などが主なものになっています。■CCC 地方創生事業開発部 渡邉匠部長「当社はリアルな空間を作ってきて