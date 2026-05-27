高知県いの町で伝統的な和紙作りの過程「へぐり」を地元の高校生が体験しました。いの町上八川の休校中の小学校に、高知追手前高校吾北分校の1・2年生18人が集まりました。彼らが体験したのは土佐和紙を作る工程の一つ、和紙の原料であるコウゾの皮をはぐ「へぐり」です。吾北分校では5年ほど前から地元グループ「上東を愛する会」の協力を得て、「へぐり」や「コウゾ蒸し」といった土佐和紙作りを体験しています。生徒たち