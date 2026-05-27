訃報です。高知県高知市在住でビーチバレー国際審判員の里見真理子さんが国際大会に参加中に亡くなりました。59歳でした。里見真理子さんは岡山県出身で小学6年生のときに高知市へ移住し、ビーチバレー選手として全日本選手権に4度出場するなど活躍しました。その後、審判に転身し、2006年に日本人女性初の国際審判員となると、オリンピックではリオ・東京・パリの3大会連続で審判員を務めるなど国際大会