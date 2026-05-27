毎日のメイクで印象を左右する“眉”。だからこそ、自然でやわらかな仕上がりにこだわりたいですよね♡「メイベリン ニューヨーク」で人気の眉マスカラ「メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース」から、新色「ナチュラルブラウン」が2026年6月27日（土）に登場します。ムースラテのようなふんわり感と使いやすいカラーで、今っぽい抜け感眉を楽しめる注目アイテムです♪ 新色ナチュラルブラウ