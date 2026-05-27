ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。水神祭ラッシュだ。初日に石本裕武がSG初勝利を挙げると、2日目4Rで西岡顕心、続く5Rで米丸乃絵（24＝福岡）が、それぞれSG初白星を飾った。イン戦をモノにした米丸は「うれしい。佐藤翼さんが離れなかったので最終マークまで必死でした。水神祭をせずに帰ったらどうしようかと思っていた」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。「片