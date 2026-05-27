スケーター株式会社は、 大人気キャラクター「モンチッチ」をデザインした「モンチッチCOLORS」シリーズより、「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」を新たに発売する。【画像】ほかのカラーやアイテムをもっと見る「モンチッチCOLORS」シリーズより、「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」が新発売「モンチッチCOLORS 吸水速乾タオルキャップ」(1540円)はお風呂上がりやプール帰りの濡れた髪を包み込み、水分を吸