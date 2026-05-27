31歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「ホテルおかだ」です。※以下の情報は2026年5月26日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「ホテルおかだ」は箱根湯本の豊かな源泉温泉と和の食事が堪能できる旅館31歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「ホテルおかだ」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付 湯庵▼箱根湯本駅から