新潟市は27日、2025年度の「体罰案件」と「不適切な言動案件」のうち、教育委員会が懲戒処分や訓戒として対処した件数を発表しました。殴る、蹴るなどの「体罰」はありませんでしたが、中学校で不適切な言動が1件確認され、当該の学校職員を「訓戒」としたということです。調査の対象となったのは、小・中学校、特別支援学校、高校、中等教育学校の児童、生徒、教職員です。調査では「体罰」と「不適切な言動」を“受けた”、“見