夏のボーナスシーズンが近づき、資金の預け先を検討している方も多いのではないでしょうか。金利の上昇が続く今、定期預金を選ぶポイントは「どれくらいの期間、お金を預けるか」という選択にあります。数カ月の短期で回して次の利上げチャンスを待つか、数年単位で今の好金利をしっかり確定させるか、ご自身のライフプランに合わせた期間を選ぶことが重要です。今回は、インターネットバンキングなどで手軽に申し込める、期間別の