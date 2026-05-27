幸楽苑で5月16日より期間限定発売中のメニュー「会津レッド」。同社公式Xでは「幸楽苑史上最辛」と銘打たれ、SNSでも「辛すぎてむせた」とするポストが見受けられます。果たしてどれくらい辛いのか？ 辛いもの好きの巨漢記者が挑戦しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「会津レッド」は、会津名物「馬刺しの辛みそ」をイメージしたメニュー。幸楽苑創業の地である福島県会津地方では馬刺しに唐辛子とおろ