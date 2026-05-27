中国商務部および国家外貨管理局の統計によると、中国の1〜4月の全産業における対外直接投資額は前年同期比3．9％増の4294億2000万元（約1兆913億円）で、ドル建てでは同7．7％増の619億9000万ドルだった。中国国内の投資家は世界142の国・地域の海外企業5231社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は前年同期比13．9％減の3157億4000万元で、ドル建てでは同10．7％減の455億8000万ドルだった。（提供/人民網日本語版