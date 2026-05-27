毎日忙しく過ごしていると、思考が凝り固まってしまうことはありませんか？ そんな時は、短時間で解けるパズルで頭を柔らかくほぐしてみましょう。語彙力とひらめきを駆使して、空欄を埋めてみてください。問題：□に入るひらがなは？・ぼ・□・し（縦の言葉）・こ・□・え・□（横の言葉）・か・□・き（縦の言葉）ヒント：身近にある場所や物を思い浮かべてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「う」「ん」正解は「う」と「