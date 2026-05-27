中国で注目を集めていた毒殺犯、三体宇宙（上海）文化発展の元最高経営責任者（CEO）許垚（ぎょう）が5月21日、死刑を執行されました。事件の被害者の一人は同日、ソーシャルメディアに「正義は遅れたが、ついに訪れた」と感慨深げにコメントしました。SF作品を中心とするIP総合開発会社、三体宇宙のCEOだった許は2020年12月、ゲーム会社遊族網絡の創業者で三体宇宙の会長だった林奇氏（39）の食べ物に毒を盛り死亡させた容