かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは5月23日、自身のInstagramを更新。父親とのツーショットを公開しました。【写真】与沢翼＆父親のツーショット「紆余曲折を経て、深まる関係はとても美しいです」与沢さんは「父とご飯」とつづり、10枚の写真を投稿。父親と高級中華料理店で食事を楽しむ様子です。1枚目は父の顔を隠した親子ショットで、3枚目以降は豪華な料理の数々を披露しています。また、「めちゃく