B-Rサーティワン アイスクリームは、ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを、6月1日から6月30日まで実施する。 【画像あり】新作フレーバーやモンスターびっしりの箱、スライムだらけのケーキなどラインナップ 今年40周年を迎える「ドラゴンクエスト」とのコラボでは、作品の世界観を表現した新作フレーバ}