地域のスポーツチームを応援しながら、循環型の社会づくりに貢献できる資源回収場が、岡山県瀬戸内市にオープンしました。 【写真を見る】女子硬式野球チーム「瀬戸内ブルーシャインズ」を応援しながら循環型社会を“資源回収場” オープン【岡山・瀬戸内市】 瀬戸内ブルーシャインズ仕様の会員カードが登場 瀬戸内市に開設された資源回収場です。地域の人たちに環境活動に