シャークニンジャは、外出やレジャー時の暑さ負担を軽減する取り組みとして、全国のホテル・商業施設・レジャー施設など計25の施設・企業と連携を開始したことを発表した。今夏には50社規模への展開を目指す。 【画像あり】よみうりランドの導入例・sharkのファン製品 本取り組みは、行列や移動、アクティビティ参加、屋外作業など、生活者や従業員が暑さ課題を感じやすい環境にSharkのファン製品を導入す