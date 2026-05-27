岡山市で導入が検討されている宿泊税について、1人1泊あたり200円とする答申がまとまり、提出されました。市は来年度中の導入を目指す方針です。 【写真を見る】“宿泊税” の導入を検討している岡山市に1人1泊あたり200円とする答申来年度中の導入を目指す方針【岡山】 用途は「インバウンド需要への対応」「地域負担の軽減」など 検討委員会の三好委員長らが岡山市役所を訪れ、大森市長に手渡しました。岡山市では、観光振