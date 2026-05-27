ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報として、シリーズ一作目『ドラゴンクエスト』の開発資料・原画・楽譜の展示内容と、販売予定のオリジナルグッズ詳細が公開された。 【画像あり】うまい棒がひのきの棒に！？会場で販売されるグッズなど会場のイメージ 本イベントは、東北新社とスクウェア・エニックスが共催するドラゴンクエスト40周年記念展。没