大谷は右手甲に死球、28日ロッキーズ戦は予定通りに先発登板も…【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間27日）、本拠地・ロッキーズ戦の4回に右手甲付近に死球を受け、途中交代となった。大事には至らなかったが、二刀流完走へ向けてヒヤッとさせられる場面だった。ドジャースタジアムに悲鳴が響いたのは4回1死一、三塁だった。左腕フリーランドの4球目、