今月、山形県酒田市で山菜採り中の男性がクマに襲われ死亡した事故を受け、県は、「クマ出没特別警報」の導入を検討していると発表しました。 【写真を見る】クマ対策強化より強い“特別警報”の導入を検討吉村知事「県民のみなさんの命が一番大事」山菜採りの自粛も想定か（山形） 特別警報が発令された場合、山菜採りの自粛などが想定されるということです。 これはきょうの知事会見であきらかになったものです。 県内