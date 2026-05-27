今年もさくらんぼシーズンの到来です。きょう山形県寒河江市で観光さくらんぼ園がオープンし、地元の園児たちがさくらんぼ狩りを体験しました。 【写真を見る】暑くても元気いっぱい！ 観光さくらんぼ園で園児たちがさくらんぼ狩り努力の甲斐あり味も色も順調な生育に（山形・寒河江市） 真っ赤に輝くさくらんぼ。 きょうオープンを迎えた寒河江市の三泉観光さくらんぼ園では、開園を祝うセレモニー