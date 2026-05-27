５月27日、サンフレッチェ広島はMFトルガイ・アルスランがJ１百年構想リーグをもって現役引退すると発表した。ドイツ生まれの35歳は、名門ドルトムントの下部組織で頭角を現し、2009年にハンブルクでプロデビュー。トルコのベシクタシュやフェネルバフチェ、セリエAのウディネーゼなどでも主力としてプレーした。その後、オーストラリアのメルボルン・シティを経て、2024年に広島に移籍。１年目は公式戦21試合に出場し、10ゴ