現地５月24日に開催されたプレミアリーグ第38節（最終節）で降格圏の18位ウェストハムが田中碧を擁するリーズと対戦。３−０で快勝した。しかし、勝点差２で残留圏に位置する17位のトッテナムも最終節でエバートンに勝利したため、15年ぶりの２部降格となった。試合から２日後、ウェストハムの主将ジャロッド・ボーウェンが自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。 「恥ずかしさと痛みしか感じられな