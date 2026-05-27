広島テレビのアナウンサーが小学校で授業を行う「あげ太アナウンス教室」。今回は西名アナと仲野アナが、国語で困っている学校に行ってきました。■広島テレビ西名 みずほ＆仲野 香穂 アナウンサー「こんにちは～、6年3組のみなさん。」■西名 みずほ アナウンサー「授業が終わったら見違えるようにハキハキと、しゃべれるようになっているはずです。」■仲野 香穂 アナウンサー「生まれ変わる