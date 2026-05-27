共犯の受刑者の女が証人出廷した５月２７日の裁判。最新情報を旭川地裁前から中継でお伝えします。裁判は午前１０時半から始まり、午後３時半ごろ終了しました。内田梨瑚被告と小西優花受刑者の間はパーティションで仕切られ、互いに顔を合わせることはありませんでした。小西受刑者は「わたしたちが黙秘している間、どんな思いで遺族が被害者を探していたかと思うと反省の気持ちがある」と涙をこらえながら話しました。また