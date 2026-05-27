アイスダンスでの現役復帰を決めた、宇野昌磨と本田真凜。会見で2人は競技会に復帰し、4年後のオリンピックを目指すと決意を示した。こうした決断の背景の一つとして、引退後にチャレンジした「キャスター」の仕事で競技を違う角度から見たこともあるという。五輪2大会連続でメダルを獲得し、世界選手権2連覇している宇野昌磨と、世界ジュニアで金メダルを獲得した本田真凜のアイスダンスカップルの愛称は「しょまりん」。宇野は20