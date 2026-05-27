news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「渡良瀬遊水地に“木登りクマ”か」についてお伝えします。◇「渡良瀬遊水地」は栃木県など4県にまたがり、イノシシが多く生息する場所ですが、今度は…遊水地の調査員「クマが出たようだ」警察によりますと、26日午前、遊水地の調査員が目撃したというのは、1頭のクマです。体長およそ1メートルの成獣とみられています。しかし、遊水地でのクマの確認は過去になく、周辺にはク