あわや、大事故につながるところでした。 【写真を見る】【あわや大事故】熊本市で高さ8メートルの街路樹が倒れる根元が腐食か3年前の点検では「異常なし」 5月27日午後、熊本市中央区の通称・産業道路で、約8メートルの街路樹が倒れ、道路を塞ぎました。けがをした人はいませんでした。 現場は熊本大学病院前の産業道路 片側2車線のうち、1車線を塞いでいる街路樹。ここは熊本市中央区本荘にある熊本大学病院