日本テレビ系「おしゃれクリップ」が２４日、放送され、３児の母で、モデル、タレントの吉川ひなの（４６）が出演。７年振りにテレビ出演を果たした。１３歳でデビューし、リアルバービーとも言われた９頭身のスーパーモデル体型、愛くるしい表情、独特のかわいらしい話し方で瞬く間にモデル、タレントとして大ブレーク。１０代で芸能界を席巻した。１７歳だった１９９７年には、藤井フミヤの全面プロデュースで歌手デビュー。