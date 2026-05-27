27日の衆議院厚生労働委員会で、聴覚障がいを持ち“筆談ホステス”として知られる自民党の斉藤里恵議員が、音声読み上げ機器を使用して質問に立ち、手話通訳者の高齢化の問題を取り上げた。【映像】音声読み上げ機器を使い質問する斉藤議員斉藤議員は「聴覚障がいのある方にとって手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は行政手続き、医療、福祉、教育、就労、災害時の避難など生活のあらゆる場面で必要な情報を得て自ら判断し