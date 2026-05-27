松山市の菓子メーカー「うつぼ屋」の看板商品「坊っちゃん団子」松山市の菓子メーカー「うつぼ屋」が、看板商品「坊っちゃん団子」12種類のうち半分の販売を止めていることが27日、同社への取材で分かった。中東情勢の影響で、ナフサ由来製品であるトレーや包装の仕入れが不透明になったため。小説「坊っちゃん」の作者夏目漱石の肖像が描かれた包装もコスト削減のため透明な袋に変更する可能性がある。同社によると、3月ごろ