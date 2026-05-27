キックボクシングフェス.2GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。武尊がISKAの殿堂入りすることが発表。会見したISKA欧州代表のポール・ヘネシーは「40周年を記念して武尊にホール・オブ・フェーム（特別賞）を贈ることを決めた」と発表した。過去にはアーネスト・ホースト、ジェロム・レ・バンナ、魔裟斗らレジェンドたちが獲得した。会見した武尊は「伝統あるベルトもそうですが、ホール・オブ・フェームをいただけた