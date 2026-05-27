フィギュアスケート界に衝撃が走った5月22日。五輪2大会連続でメダルを獲得し、世界選手権2連覇している宇野昌磨と、世界ジュニアで金メダルを獲得した本田真凜がアイスダンスに挑み、競技会へ復帰することを発表した。宇野は2024年5月、本田は同年1月にそれぞれ引退している。一時代を築いた2人の第2の人生は、キャスターとして全日本選手権や世界選手権の現場で活躍していた。しかし、この期間中にすでにアイスダンス競技への現