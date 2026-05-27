料理研究家の桜井奈々が26日に自身のアメブロを更新。日帰りで訪れた市場での失敗や、この時期に悩まされているという“天敵”について明かした。【映像】大食いタレント・もえあずがいちご狩りで大食いこの日、桜井は「ふらっと日帰り茨城県!!!」と切り出し、以前から行ってみたかったという「那珂湊おさかな市場」へ足を運んだことを報告。市場の活気あふれる様子や「全体的に安い！」といった印象をつづった。しかし「我