国の「地域未来戦略」に対応する「石川県地域産業クラスター計画」策定に向けた会議が、県庁で開かれました。石川県内にAI・半導体産業の集積を目指す方向性が示されています。26日に“産官学金”の石川県内22団体の関係者が参加し開かれた「地域産業クラスター推進会議」。石川県・山野 之義 知事：「総合的な強みを生かしていきながら、石川県の産業集積クラスターを明確にしていきたいと思います」 国で