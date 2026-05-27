◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン２冠がかかる皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、ＣＷコースで４ハロン５１秒４―１１秒２。レディントン（５歳オープン）を大きく追走しながら、しっかりと先着し、万全の仕上がりをアピールした。管理する杉山晴紀調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。