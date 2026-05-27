◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）ソフトバンクは育成から支配下登録されたメキシコ出身の左腕・アルメンタが来日初登板初先発。先頭の泉口に四球を与えた後、吉川尚に左前安打。いきなり無死一、二塁のピンチを背負ったが、坂本を中飛。ダルベック、大城をそれぞれ１５５キロ、１５４キロのストレートで空振り三振に仕留めた。初回のＭＡＸは１５７キロだった。アルメンタは来日５