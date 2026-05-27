◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）２７日の巨人・ソフトバンク戦は巨人のオフィシャルライフデザインパートナーであるＡＩ不動産投資「ＲＥＮＯＳＹ（リノシー）」提供の「ＲＥＮＯＳＹナイター」として実施。試合前にＲＥＮＯＳＹのイメージキャラクターを務める俳優の池田エライザが始球式を行った。橙魂デーに合わせてオレンジ色で、「４１６」の背番号が入った巨人のユニホー