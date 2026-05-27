市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす28日は、午後から雨で、あさって29日の明け方まで続くでしょう。雨の後、2日・火曜日まで晴れが続き、31日・1日は気温が高いでしょう。28日の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が太平洋側を進むでしょう。日本海にも低気圧が発生します。この低気圧、次第に北海道方面に進み…