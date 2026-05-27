【ウィッチャー3 ワイルドハント：完全新作拡張パック「追憶の調べ」】 2027年 発売予定 CD PROJEKT REDは5月27日、オープンワールドRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント」の完全新作拡張パック「追憶の調べ」を発表した。2027年に発売予定。 既に「ウィッチャー4」も発表されている中で、2015年に発売された「ウィッチャー3」の新たな拡張パックが登場。