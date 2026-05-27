◆春季北海道高校野球大会▽準々決勝クラーク５―３北海（２７日・札幌モエレ沼公園）初優勝を狙うクラークが５―３で北海を破り、一番乗りで２年ぶりの４強入りを決めた。同点の９回に３番・堀樹蘭三塁手（３年）が決勝打を放った。手術痕が残る右手で、北海の最速１４７キロ右腕・森健成（２年）の直球を押し込んだ。９回２死一、二塁。打席に入った堀は「最初の打席で三振して監督さんから『しっかり振れ』と活を入れら