サッカー元日本代表が驚きの変ぼうを見せた。元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王氏が２７日までに公式ＹｏｕＴｕｂｅのインスタグラムアカウントを更新。「老人コスプレ第二弾ＴＢＳテレビ『モニタリング』にまた出ます！５月２８日（木）２０：００〜２２：００みんな見てね！」とバラエティー番組への出演を報告した。「＃小野伸二＃稲本潤一＃闘莉王ｔｖ＃ワールドカップ＃日本代表」とハッシュタグを付け、元日本